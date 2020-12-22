Иран выплатит компенсации за сбитый в январе под Тегераном самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в соответствии с международными нормами. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает ТАСС.

Компенсации должны быть выплачены в соответствии с международными нормами без дискриминации по признаку гражданства. Компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность (по делу о сбитом самолете Boeing 737 - ред.).

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что Тегеран намеренно затягивает выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним, 8 января пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после трагедии Тегеран официально признал, что лайнер был сбит из-за "человеческой ошибки". Украина не согласна с такой упрощенной версией событий от иранской стороны.

В ходе консультаций Иран согласился выполнить свои обязательства и выплатить компенсации. Однако 9 декабря замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе. Исламская Республика предусматривала выплатить 200 млн евро.