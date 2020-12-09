Авиакатастрофа МАУ: Иран отозвал решение о выплате компенсаций [ Редактировать ]
Иран отозвал свое решение выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МАУ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает "Инсайдер UA".
По словам Енина, вопрос выделения денег Украине повлек за собой серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. В результате данные расходы не были внесены в госбуджет Ирана на 2021 год.
Енин подчеркнул, если Иран будет продолжать дальше "морозиться", Украина будет подавать в суд.
Напомним, 8 января 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли
Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя.
Также мы писали о том, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации. Отмечалось, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.
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