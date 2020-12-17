Иран затягивает переговоры о компенсации за авиакатастрофу МАУ - МИД [ Редактировать ]
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Иран намеренно затягивает переговоры о выплате компенсаций за сбитый в январе под Тегераном самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио свобода", сообщает ТАСС.
Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растяжения времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны, их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии, уменьшение резонанса. По их мнению, это может повлиять, в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, а также на уровень компенсации.
Дипломат добавил, что Украина и дальше готова вести переговоры, но "терпению есть предел".
Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть, и иранская сторона должна это помнить.
Официальный Киев хотел бы организовать совместную следственную группу, которая получила бы доступ ко всем материалам уголовного расследования иранской стороны в режиме онлайн.
Мы бы хотели совместного проведения следственных действий - это совместные допросы, экспертизы.
Напомним, 8 января пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Через три дня после трагедии Тегеран официально признал, что лайнер был сбит из-за "человеческой ошибки". Украина не согласна с такой упрощенной версией событий от иранской стороны.
В ходе консультаций Иран согласился выполнить свои обязательства и выплатить компенсации. Однако 9 декабря замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе. На эти цели Исламская Республика предусматривала выплатить 200 млн евро.
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