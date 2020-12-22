Демонстранты и белорусские силовики во время акции протеста / Фото: RFE/RL

Многие подметили, что 2020 год стал очень непростым не только для каждого человека, но и для планеты в целом.

Он принес немало разрушений, негативный и неприятных событий, грустных новостей, трудностей и трагедий.

В интернете уже давно "гуляют" мемы по этому поводу. А вот один из пользователей сети собрал главные потрясения года в одном ролике.

Видео получилось по-своему тяжелым и трогательным одновременно.

На ролики присутствуют и важнейшие кадры политической жизни, и пожары, и взрывы, реакция людей на пандемию коронавируса, катастрофы и протесты, минуты прощания с великими личностями.

Отметим, что работа молодого человека стремительно набирает лайки и распространяется в социальных сетях. Люди делают репосты с призывом не быть равнодушными к тому, что происходит в окружающем мире.

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