"Такой 2020": душещипательное видео о главных потрясениях года шокировало сеть [ Редактировать ]
Многие подметили, что 2020 год стал очень непростым не только для каждого человека, но и для планеты в целом.
Он принес немало разрушений, негативный и неприятных событий, грустных новостей, трудностей и трагедий.
В интернете уже давно "гуляют" мемы по этому поводу. А вот один из пользователей сети собрал главные потрясения года в одном ролике.
Видео получилось по-своему тяжелым и трогательным одновременно.
На ролики присутствуют и важнейшие кадры политической жизни, и пожары, и взрывы, реакция людей на пандемию коронавируса, катастрофы и протесты, минуты прощания с великими личностями.
Отметим, что работа молодого человека стремительно набирает лайки и распространяется в социальных сетях. Люди делают репосты с призывом не быть равнодушными к тому, что происходит в окружающем мире.
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