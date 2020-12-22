Столична влада виділить додаткові кошти на лікування COVID-19 [ Редактировать ]
Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 - спрямувала столична влада. За відповідне рішення сьогодні проголосували депутати. Йдеться про заощаджені за підсумками року кошти бюджету. Їх отримають столичні лікарні. Також, за ініціативою мера Віталія Кличка, місто із січня наступного року - збільшить щомісячні надбавки медпрацівникам.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Йдеться про щомісячні надбавки до заробітної платні, яку, нагадаю, медикам зараз виплачує держава, я вніс правку, щоб з січня наступного року щомісяця, додатково до заробітної плати, лікарі отримували 5 тисяч гривень, медсестри - 4, молодший персонал - 2 тисячі гривень.
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