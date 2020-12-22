Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 - спрямувала столична влада. За відповідне рішення сьогодні проголосували депутати. Йдеться про заощаджені за підсумками року кошти бюджету. Їх отримають столичні лікарні. Також, за ініціативою мера Віталія Кличка, місто із січня наступного року - збільшить щомісячні надбавки медпрацівникам.

Віталій Кличко, міський голова Києва: