Євросоюз повинен запровадити нові санкції стосовно Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального, - про це заявив депутат Бундестагу від правлячої партії Юрген Гардт.

Минулого тижня у справі з'явилися нові докази. Журналісти опублікували матеріали, що свідчать про причетність до атаки працівників ФСБ. У Кремлі підтвердили, що за політиком стежили, однак звинувачення в отруєнні відкидають.

Навальному стало зле 20 серпня. Лікарі німецької клініки "Шаріте" встановили, що отруїли його речовиною групи "Новічок". Формальний звіт опублікували сьогодні. Там, зокрема, зазначено, що Навальний вижив завдяки вентиляції легень у перші години, відсутності інфекцій та загалом міцному здоров'ю.

Російські медики, що першими лікували політика, отруєння заперечували, заявляли, що він пережив напад через діабет.