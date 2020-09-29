Глава "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов остается богатейшим украинцем в рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Ахметов занимает 881 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов США.

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Кроме него, в рейтинг Forbes входят еще шестеро украинцев. В апреле миллиардеров из Украины было на одного меньше. Теперь американское издание причисляет к этому клубу пятого президента Петра Порошенко. "Шоколадный король" занимает вторую строчку рейтинга:

Ринат Ахметов - $3 млрд; Петр Порошенко - $1,4 млрд; Виктор Пинчук - $1,4 млрд; Константин Жеваго - $1,3 млрд. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд; Юрий Косюк - $1,1 млрд; Игорь Коломойский - $1,1 млрд.

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Лидером рейтинга миллиардеров Forbes остается основатель Amazon американец Джефф Безос. Его состояние оценивается в $186,9 млрд.

Второе место, как и раньше, занял основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом $115,9 млрд.

Первую тройку мировых богачей замыкает глава концерна LVMH француз Бернар Арно. Состояние его семьи оценивается в $113,9 млрд.

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"На пятки" ему наступает основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг - $94,4 млрд.

Замыкает пятерку самых богатых жителей Земли владелец технологических компаний PayPal, Tesla и SpaceX Илон Маск. Благодаря росту акций Tesla его состояние выросло до $88,4 млрд.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейшего россиянина.