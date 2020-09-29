В списке миллардеров Forbes стало на одного украинца больше [ Редактировать ]
Глава "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов остается богатейшим украинцем в рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Ахметов занимает 881 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов США.
Кроме него, в рейтинг Forbes входят еще шестеро украинцев. В апреле миллиардеров из Украины было на одного меньше. Теперь американское издание причисляет к этому клубу пятого президента Петра Порошенко. "Шоколадный король" занимает вторую строчку рейтинга:
- Ринат Ахметов - $3 млрд;
- Петр Порошенко - $1,4 млрд;
- Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
- Константин Жеваго - $1,3 млрд.
- Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
- Юрий Косюк - $1,1 млрд;
- Игорь Коломойский - $1,1 млрд.
Лидером рейтинга миллиардеров Forbes остается основатель Amazon американец Джефф Безос. Его состояние оценивается в $186,9 млрд.
Второе место, как и раньше, занял основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом $115,9 млрд.
Первую тройку мировых богачей замыкает глава концерна LVMH француз Бернар Арно. Состояние его семьи оценивается в $113,9 млрд.
"На пятки" ему наступает основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг - $94,4 млрд.
Замыкает пятерку самых богатых жителей Земли владелец технологических компаний PayPal, Tesla и SpaceX Илон Маск. Благодаря росту акций Tesla его состояние выросло до $88,4 млрд.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейшего россиянина.
по теме
Forbes назвал богатейшего россиянина
Совладелец "Норильского никеля"Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
Опубликован рейтинг лучших школ Украины
Составлен рейтинг ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО 2020 года
Сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА
Сборная Украины по футболу сохранила "прописку" в топ-25 сильнейших национальных команд планеты
НБУ ввел в обращение новую монету (фото)
Монета "Славный город Запорожье" номиналом 2 гривны выполнена из нейзильбера, ее вес - 16,44 грамма, диаметр - 35 мм. Монета отчеканена в качестве "UNC" с рифленым гуртом тиражом 35 тысяч штук. Розничная цена - 40 гривен
Несовершеннолетний убил троих людей в ДТП
В Запорожской области, в селе Пологи, 15-летний парень стал виновником масштабного смертельного ДТП