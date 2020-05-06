Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой [ Редактировать ]
Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает российский "РБК" со ссылкой на двух его знакомых.
"Это правда, Босова нет в живых", - сказал один из собеседников информагентства.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что в ночь на 6 мая полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где проживал бизнесмен.
Дмитрий Босов является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". "Сибантрацит" — генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги". Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
51-летний Босов занимал 1851 строчку в рейтинге мировых миллиардеров Forbes. Его состояние оценивалось в $1,1 млрд.
Как сообщали "Подробности", всего шесть украинцев попали в новый мировой рейтинг миллиардеров Forbes.
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