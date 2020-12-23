Джо Байден говорить. Новообраний президент США провів пресконференцію. Які його головні заяви щодо економіки, пандемії, хакерів і... другого терміну?

Від Байдена країна давно вже хоче почути конкретику. Чи посилить карантин? Як саме рятуватиме економіку? Приходить лише на 4 роки, чи згодом спробує ще залишитися?

Відповідь щодо коронавірусу - тривожна. Байден попередив Америку, що навіть попри наявність вакцини, очікує погіршення ситуації.

Джо Байден, Президент США:

Проста правда в тому, що найтяжчі дні у нашій боротьбі з COVID-19 ще попереду. Наразі - нічого ще не позаду, ми маємо готуватися!

Тому і від масок Америка не відмовиться (навпаки, вимоги до людей посилять), і щодо масового тестування Байден запропонує нову стратегію. А ще - закликав людей відмовитися від поїздок до родичів на Різдво.

Щодо економіки - новообраний президент обіцяє нові програми державної підтримки: і для бізнесу, і безпосередньо кожному американцеві (окрім тих шестисот доларів на людину, які вирішили надати зараз).

Джо Байден, Президент США:

Ми маємо потурбуватися про тих, кому найгірше. Зокрема, і про безробітних, які тяжко працювали, але зараз не можуть через COVID-19. А ще я почну перебудову країни - це не може чекати.

Байден запевняє: шукає нового генпрокурора, але справу свого сина із кандидатами не обговорює. І водночас, на пряме запитання журналістів відповів не конкретно, - тобто не спростував чутки, що обіцяв прийти на один термін, але у 2024 році може передумати.

Джо Байден, Президент США:

Я не збираюся бути "кульгавою качкою". Просто спостерігайте за мною!

"Кульгавою качкою" у штатах традиційно називають президента, який невдовзі покине посаду (а отже, із ним можна особливо не рахуватися, робити ставки на нових претендентів). Ну а "спостерігати" за Байденом країні буде трішки складніше, ніж за заявами Трампа. І все через Twitter.

У офіційної сторінки першої особи США більше 33-х мільйонів підписників. У день інавгурації контроль над нею мають передати команді Байдена. Але зараз уперше главі держави віддадуть... чистий акаунт, тобто - без фоловерів.

Дональд Трамп всі свої гучні твіти дублював на власній сторінці, тобто забере мільйони підписників із собою. А от адміністрації Байдена доведеться починати все з "чистого аркуша". Хоча це, можливо, і на краще: уявляєте, - як би коментували ті, хто підписався ще на чинного президента і є його фанатом - і разом з владою перейшов би до Байдена.

А його заяви і кадрові призначення дають все більше розуміння, якими будуть наступні 4 роки для Америки. Складними - через епідемію; і з турботою про бідних - через величезну кількість державних програм допомоги. І досить емоційними, адже хоча Байден і каже про намір "бути президентом для всіх", Америка розділена як ніколи.