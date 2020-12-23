Політична криза: в Ізраїлі розпустили парламент [ Редактировать ]
В Ізраїлі політична криза - там розпущено парламент, уряд іде у відставку і вже призначено дату майбутніх виборів. А все тому, що депутати не змогли дійти згоди щодо бюджету.
Чи вирішить проблему дострокове голосування?
Компромісу не досягли. Шанс урятувати уряд втрачено. Останній закон, який встиг ухвалити ізраїльський парламент - кнесет 23 скликання, - про саморозпуск. Країна готується до виборів.
Ярів Левін, спікер Кнесету:
Кнесет 23 скликання оголошую розпущеним. Ми вступаємо в непросту передвиборчу кампанію. Я закликаю утриматися від посилення напруженості і зробити все можливе, щоб кампанія закінчилася належним чином, без проявів насильства.
Уся справа, як зазвичай, у грошах. Точніше в бюджеті. Цілий рік країна жила без головного фінансового документа, донині не затверджений і бюджет наступного, 2021 року. Сперечалися й лаялися більше ніж місяць, але, здавалося, депутати все-таки домовляться. У ймовірність нових виборів, ще й у такі часи, не вірив ніхто.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Це не моє рішення. Я проти виборів, але мої політичні противники зробили все, щоб вони відбулися. Бені Ганц. Це його вина і його відповідальність. А ми переможемо.
Бені Ганц з його партією "Кахоль Лаван" на минулих виборах посів друге місце й увійшов до уряду. Причому на правах змінного прем'єра, за півроку він мав посісти пост глави кабінету. Кнесет 23 скликання обрали аж із третьої спроби - це був абсолютний, але сумний рекорд для політичної системи.
Реувен Хазан, політолог:
Питання, чи зможемо ми зараз сформувати уряд. Згідно з опитуваннями, прямо зараз обидва політичні табори мають приблизно рівні шанси і може вийти попередній сценарій. Коли за підсумками четвертих виборів ми підемо на п'яті.
Скарбниця вже витратила величезні кошти на три кампанії поспіль. А результат - з таким труднощами обраний парламент не протримався й півроку і не зміг навіть затвердити бюджет. Дату голосування вже призначили - 23 березня 2021 року. Найбільше проти нових виборів виступає, як не дивно, Центрвиборчком. Там вважають, що перегони під час пандемії - це просто катастрофа.
Згідно із законом, вибори триватимуть лише один день. Достроково можуть голосувати лише дипломати й частково військові. Але за умов пандемії організувати такий процес і встигнути за один день буде надзвичайно складно. Це не беручи до уваги витрати. Якщо хтось не встигне проголосувати через організаційні труднощі, вибори автоматично буде визнано недійсними.
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