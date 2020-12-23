Смерть, яка... рятує! За останні два тижні в Україні провели сім операцій із трансплантації органів. Пацієнти, яким лишалися лічені дні та години, отримали шанс на повноцінне життя. І вже йдуть на поправку. З їхніми родичами та медиками з Національного інституту Шалімова спілкувалася Ірина Розова.

То, чего так долго ожидал и мечтал об этом - и вот случилось!

Дзвінок від лікарів Володимир Алексєєв отримав вночі. "Є донор", - повідомили чоловіку. Обидві нирки Володимира знищив цукровий діабет. Чотири роки він був на гемодіалізі і майже втратив зір. Тепер усі ці випробування - позаду. Попереду - реабілітація. І весь цей час поруч дружина.

Анна Алексєєва, дружина Володимира:

Я очень благодарна институту Шалимова и тем врачам, хирургам Воронюку Алексею Сергеевичу, безумное спасибо всему институту Шалимова за то, что они целый день, целую ночь находятся рядом с моим мужем.

Від загиблого донора - по нирці пересадили одразу двом Володимирам. Операції провели одночасно тиждень тому.

Володимир Черниш, пацієнт:

Особенно уровень персонала здесь - все очень человечные профессиональные - не то, чего ждешь от украинской медицины.

В Україні такий вид трансплантації - "трупний" - тільки починає розвиватися. Це коли органи чужої людини в результаті трагічної загибелі пересаджують з дозволу її родичів.

Рубен Зограб'ян, завідувач відділення трансплантації нирки Інституту ім. О.О. Шалімова:

Операция прошла успешно, и мы надеемся, что в ближайшее время они смогут отправиться домой. Это я говорю о последней паре операций, и тоже самое я скажу о предыдущей паре операций, которая состоялась неделей раньше.

На початку грудня трансплантація від одного загиблого врятувала життя одразу чотирьом пацієнтам. Команда хірургів інституту Шалімова вперше зробила мультиорганний забір та пересадку органів за межами столиці - у Рівному.

Сергій Бочарніков, заступник головного лікаря з хірургії Інституту ім. О.О. Шалімова:

Бригады были собраны быстро, отлажена логистика - кто куда должен ехать, кто ехал на забор органов. Трансплантацию сердца наши коллеги сделали на месте, трансплантацию печени и двух почек - мы сделали в стенах нашего института.

Життя 46-річного Сергія Кушніра йшло на хвилини. Та врешті чоловік отримав нове серце.

Артур Габрієлян, завідувач відділення трансплантації серця Інституту ім. О.О. Шалімова:

Прямо в операционной у пациента случилась остановка сердца, нам пришлось в экстренном порядке подключать аппарат искусственного кровообращения - так произошло, потому что тяжелая патология сердца.

У виконанні хірургів інституту Шалімова ця пересадка серця була першою за рік. І загалом за 2020 рік тут зробили 39 трансплантацій нирок та 10 трансплантацій печінки. І хоча в Україні такого давно не було, директор інституту значущим проривом у трансплантології це не називає. Каже: потенціал - набагато більший.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

Якщо б ми всі ті гроші, які ми відправляємо на лікування за кордон використовували в Україні, людей би було врятовано набагато більше. Ціна операції пересадки нирки, собівартість - ті гроші, що ми отримуємо від міністерства, 250-350 тисяч гривень.

Тож лікарі розраховують на гідне фінансування від держави, оскільки всі операції з трансплантації тут проводять саме бюджетним коштом. Водночас медики розвіюють усі чутки про "чорну трансплантацію". Вона, кажуть, неможлива. Бо такі операції потребують особливих умов та досконалої підготовки медиків.

Наступного ж року в інституті Шалімова запланували вперше пересадити легені.