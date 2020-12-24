Больше миллиона случаев коронавируса: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 001 132 инфицированных COVID-19. Из них - 631 435 выздоровели (15 775 - за минувшие сутки), при этом 223 больных за сутки умерли.
Сделано 42 132 ПЦР-теста и 24 226 ИФА-теста.
Ранее мы писали, что Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Анализы на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.
Кроме того, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
Как писали "Подробности", женщины лучше переносят коронавирус, чем мужчины. Это объясняется тем, что иммунная система женщин призвана защищать будущее потомство и новорожденного.
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