Министерство здравоохранения Украины полностью обновило алгоритм тестирования населения Украины на коронавирус. Тесты на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил Степанов, ранее тестирование на коронавирусную инфекцию проводили только людям с очевидными симптомами COVID-19 и пневмонии, а сейчас же будут тестировать всех.

Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии

Важно, что в Украине вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена, который будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы.

Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

Степанов добавил, что если человек не имеет симптомов, но был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР

Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требуется, если есть симптомы COVID-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР

Министр также заявил, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о финансирование семейных врачей на закупку тестов на антиген для проведения исследования.

До 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

Как ранее сообщалось, Евгений Комаровский рассказал, почему тест на коронавирус показывает отрицательный результат. По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

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