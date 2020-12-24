Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 24 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом.
Так, этот метод - это массовые прививки.
С начала 2021 года Украина ждет уже первый транш доз вакцин.
По его Степанова, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.
Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией.
Также Степанов заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины рассчитывает заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями до конца года.
Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.
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