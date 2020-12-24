Канада схвалила вакцину Moderna для боротьби з COVID-19 [ Редактировать ]
Канада схвалила вакцину проти COVID-19 від американської компанії Moderna.
Її ефективність становить 94 відсотки. Перевірка тривала понад два місяці. Препарат призначений для осіб старше 18 років. Поставки почнуться у наступні дві доби, до весни очікують загалом два мільйони доз.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Канади також схвалило вакцину спільного виробництва "Пфайзер та БіонТех". Щеплення вже почалися.
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