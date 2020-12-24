Препарат призначений для осіб старше 18 років

Канада схвалила вакцину проти COVID-19 від американської компанії Moderna.

Її ефективність становить 94 відсотки. Перевірка тривала понад два місяці. Препарат призначений для осіб старше 18 років. Поставки почнуться у наступні дві доби, до весни очікують загалом два мільйони доз.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Канади також схвалило вакцину спільного виробництва "Пфайзер та БіонТех". Щеплення вже почалися.