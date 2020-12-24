В четверг, 24 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины рассчитывает заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями до конца года.

Сам процесс вакцинации планируется уже на февраль.

Он также добавил, что сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.

Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим.

Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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