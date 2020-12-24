СБУ разоблачила группировку "денежных" фальсификаторов [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины раскрыла организованную группу фальшивомонетчиков, работающую с крупными суммами денег на территории Киева и области.
Злоумышленники занимались подделкой купюр в высоком качестве и искали своих клиентов с помощью личных связей.
В состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.
Фото: СБУ
Отмечается, что в результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли купюры неизвестного происхождения на сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и различные психотропные вещества. Против фигурантов открыли уголовное производство. Ведутся следственные действия.
Фото:СБУ
Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили нелегальные казино. Подпольные залы находились на территории двух районов.
Кроме того, в аэропорту Борисполь СБУ задержала двух украинок, которые пытались незаконно ввезти драгоценные камни в Украине. Они как раз вернулись рейсом из Дубая.
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