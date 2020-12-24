В Группу входили жители столицы и области/ фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла организованную группу фальшивомонетчиков, работающую с крупными суммами денег на территории Киева и области.

Злоумышленники занимались подделкой купюр в высоком качестве и искали своих клиентов с помощью личных связей.

В состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

Фото: СБУ

Отмечается, что в результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли купюры неизвестного происхождения на сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и различные психотропные вещества. Против фигурантов открыли уголовное производство. Ведутся следственные действия.

Фото:СБУ

Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили нелегальные казино. Подпольные залы находились на территории двух районов.

Кроме того, в аэропорту Борисполь СБУ задержала двух украинок, которые пытались незаконно ввезти драгоценные камни в Украине. Они как раз вернулись рейсом из Дубая.

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