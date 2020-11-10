В столице полицейские накрыли и ликвидировали 4 нелегальных игорных заведения в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Один из игровых залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по улице Закревского. Два других располагались на массиве Лесной и возле рынка Фестивальный на Троещине.

Кроме того, полиция прекратила деятельность нелегального заведения на улице Лобановского в Соломенском районе. Во время обыска были изъяты более 50 единиц компьютерной техники.

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