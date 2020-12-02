Діамантова контрабанда на 17 мільйонів гривень

Діамантова контрабанда на 17 мільйонів гривень. В аеропорту Борисполя СБУ затримала двох українок, які намагалися незаконно ввезти коштовне каміння в Україну. Вони саме повернулися рейсом із Дубаю.

38 пакетів із діамантами різного розміру та кольору, правоохоронці знайшли в особистих речах жінок. Вага коштовностей - понад 50 грамів, а орієнтовна вартість - 17 мільйонів гривень.