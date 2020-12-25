Папа Римський Франциск закликав справедливо розподіляти вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
25 грудня віряни західного і деякі східного обряду святкують Різдво Христове. У Вифлеємі денну месу провів латинський патріарх Єрусалима. Через карантин присутніх не багато - на противагу минулому сезону, коли до місця народження Христа прибула рекордна кількість паломників.
У Ватикані Папа Римський Франциск виступив із промовою, закликавши, серед іншого, справедливо розподіляти по світу вакцину проти коронавірусу.
А от в Австралії, де зараз літо, жителі Сіднея вирішили на втрачати нагоди і святкувати на пляжі, поки там немає туристів.
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