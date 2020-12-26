В Берлине, утром 26 декабря, в районе Кройцберг возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ) произошла стрельба, в результате инцидента ранены четыре человека. Полиция проводит спецоперацию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

фото: bild

По данным правоохраниетелей, полиция пока не знает, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия, идет расследование.

Стрельба произошла около 4 часов утра, недалеко от штаб-квартиры СДПГ - Дома Вилли Брандта.

Но стоит отметить, что по данным спасателей, три человека получили серьезные ранения и доставлены в больницу. Четвертого пострадавшего достали из близлежащего канала Ландвер, который прыгнул в воду самостоятельно и получил травму ноги.

фото: bild

Важно,что о причинах инцидента пока ничего не известно.

Полиция обыскала местность возле близлежащей станции метро, этот район и Штреземанштрассе оцеплены.

фото: bild

Как ранее сообщалось, 2 октября, в Киеве на площади Вокзальной произошла стрельба. В результате инцидента женщина была ранена.

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