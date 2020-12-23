Убийство полицейских во Франции: стрелка нашли мертвым [ Редактировать ]
Французские полицейские нашли мертвым 48-летнего мужчину, который застрелил троих жандармов вблизи города Сен-Жюст. Поисками стрелка занимались более 300 жандармов, сообщает BFMTV.
Информацию о завершении поисков также подтвердил министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен. "Сумасшедший был найден мертвым", - сказал он.
На смерть полицейских отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом. Три жандарма были убиты, четвертый ранен. Нация разделяет боль семей. Они защищали нас, рискуя своей жизнью. Они наши герои", - написал глава государства в Twitter.
Напомним, в ночь на среду, 23 декабря, во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов о домашнем насилии. В результате трое жандармов погибли, еще один был ранен. Стрелку удалось сбежать.
Также мы писали о том, что в центре Киева мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску. Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски, после чего работники и посетители заведения сделали ему замечание.
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