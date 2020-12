Все государства Европейского союза, на 26 декабря, уже получили вакцины от коронавируса COVID-19. Об сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала глава.

Она также добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

