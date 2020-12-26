"Все страны ЕС получили COVID-вакцины для начала массовой вакцинация"- глава ЕС [ Редактировать ]
Все государства Европейского союза, на 26 декабря, уже получили вакцины от коронавируса COVID-19. Об сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала глава.
Она также добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.
Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020
Vaccination will begin tomorrow across the EU.
The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV
Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является "трогательным моментом единства" и надежным выходом из пандемии коронавируса.
При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.
Как ранее сообщалось, партии вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech завезли на территорию Евросоюза и собираются распределить по 27 странам-участницам.
Напомним, в Минздраве назвали сроки заключения контрактов с производителями вакцин от коронавируса. Процесс вакцинации планируется на февраль 2021 года.
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