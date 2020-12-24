Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения.

В государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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