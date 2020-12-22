Во вторник, 22 декабря, глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что Украина, скорее всего, получит вакцины от коронавируса компании Astra Zeneka.

Он напомнил, что эффиктивность вакцины Astra Zeneka оценивается в 70%, тогда как у Pfizer / BioNTech - 95%, Moderna - 94%.

Но две последние необходимо хранить при температуре -60 / -80° C, а третью - от +2 до + 8° C.

Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а Astra Zeneka - 100 млн доз.

"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneka. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украине по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса. Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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