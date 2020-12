"Дебютные" партии вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech завезли на территорию Евросоюза и собираются распределить по 27 странам-участницам.

Массовая иммунизация населения от COVID-19 официально начнется с граждан, старше 16 лет. В настоящее время препарат находится на стадии ввоза в государства.

Отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что тронута известием и в течении нескольких дней препарат получат первые жители ЕС.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb