"Дебютные" партии вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech завезли на территорию Евросоюза и собираются распределить по 27 странам-участницам.

Массовая иммунизация населения от COVID-19 официально начнется с граждан, старше 16 лет. В настоящее время препарат находится на стадии ввоза в государства.

После тщательной упаковки партии недавно утвержденной вакцины от COVID-19 отправляются в 27 стран. Эти вакцины в ближайшее время прибудут к месту назначения для использования во время дней вакцинации в странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что тронута известием и в течении нескольких дней препарат получат первые жители ЕС.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020

Ранее мы писали, что в Швейцарии началась общенациональная вакцинация от COVID-19. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме того, в Минздраве назвали сроки заключения контрактов с производителями вакцин от коронавируса. Процесс вакцинации планируется на февраль 2021 года.

Читайте также, Минздрав намерен вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут иммунизировать граждан Украины.

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