"Зверски забили до смерти": в Новой Каховке погиб военный [ Редактировать ]
В Новой Каховке Херсонской области, вблизи одного из кафе города между военнослужащим и гражданскими лицами возник конфликт, который перерос в жуткую драку. В результате которой погиб военнослужащий, котрого зверски забили до смерти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования "Південь"в Facebook.
25.12.2020 в 04:30 ч. возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия.
Военнослужащему были нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте, до прибытия медиков.
"В очередной раз командующий войск оперативного командования "Південь" отмечает неуклонное соблюдение военнослужащими воинской дисциплины в воинской части, так и за ее пределами", – говорят в командовании.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия, а командир воинской части начал служебное расследование.
"В очередной раз командующий войск оперативного командования "Південь" отмечает неуклонное соблюдение военнослужащими воинской дисциплины в воинской части, так и за ее пределами", – говорят в командовании.
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