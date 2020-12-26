В Новой Каховке Херсонской области, вблизи одного из кафе города между военнослужащим и гражданскими лицами возник конфликт, который перерос в жуткую драку. В результате которой погиб военнослужащий, котрого зверски забили до смерти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования "Південь"в Facebook.

25.12.2020 в 04:30 ч. возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия.

Военнослужащему были нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте, до прибытия медиков.

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"В очередной раз командующий войск оперативного командования "Південь" отмечает неуклонное соблюдение военнослужащими воинской дисциплины в воинской части, так и за ее пределами", – говорят в командовании.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, а командир воинской части начал служебное расследование.

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"В очередной раз командующий войск оперативного командования "Південь" отмечает неуклонное соблюдение военнослужащими воинской дисциплины в воинской части, так и за ее пределами", – говорят в командовании.

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