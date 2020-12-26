Отримав карантинні вісім тисяч гривень - чекай на ревізорів. Різдвяний локдаун для українських підприємців стане справжнім випробуванням. Окрім закриття та скорочення заробітків, доведеться мати справу з контролерами. Про візит останніх у січні дрібний бізнес уже отримує повідомлення. А все через закон для ФОПів, який фактично скасував мораторій.

Підступна державна допомога! Крім 8 тисяч карантинних гривень українські підприємці отримали перевірки. На всіх тепер чекає ревізія під час різдвяного локдауну. Так, саме в той час, коли бізнес має затамувати подих і не працювати. Про це у Facebook повідомив член наглядової ради Української ресторанної асоціації Максим Шульженко.

Одночасно з видачею цих 8 тисяч гривень нам прийшло повідомлення про проведення комплексної планової перевірки двома контролюючими органами: ДСНС і Держпраці в період з 11 по 21 січня 2021 року. Ні я не помилився, саме в ці дати. Так саме в період локдауну, у бізнесу, якому заборонено працювати, якому постановою рекомендовано відправити співробітників на дистанційну роботу, щоб не заражалися. Бізнесу, якому дуже поспішало допомогти держава останні 10 місяців.

А все - через закон для ФОПів, який фактично скасував мораторій на планові перевірки. З документа депутати вилучили норму, що забороняла будь-які "ревізії" в період карантину. Експерти переконані: у такий спосіб держава вирішила більш ретельно контролювати бюджетні кошти і разом з тим, виявляти підприємців-порушників.

Олександр Охріменко, економічний експерт:

Все чесно. Ви ж з державного бюджету отримуєте 8 тисяч. Ви повинні чітко по закону працювати. Яка проблема з перевірками? Прийшли, да, у вас там працює 2, 3, 4, 10 людей - нема проблем. Є всі документи, ви все сплачуєте, платите їм зарплату. Мається на увазі, в першу чергу перевірка вашої господарчої діяльності - людей, які у вас працюють і на яких отримують 8 тисяч.

Утім, отримувати карантинні 8 тисяч бізнесмени не квапляться. За перший тиждень роботи програми по допомогу звернулися близько 300 тисяч підприємців. Таку не надто високу активність експерти пояснюють проблемами в діяльності підприємців. Адже в тіні - третина вітчизняного бізнесу. І зайві перевірки можуть призвести, окрім втрати карантинної допомоги, до величезних штрафів.

Олександр Охріменко, економічний експерт:

Держава звернулась: дивіться, якщо ви вважаєте, що ви працюєте чесно, сплачуєте всі податки і звертаєтесь - отримуєте 8 тисяч. Якщо ви не дуже чесно працюєте - ви просто не звертаєтесь. І не буде перевірок. Ось така ситуація.

І від візиту ревізорів відкараскатися підприємцям, які отримали карантинну допомогу, не вдасться. Навіть якщо бізнес не працює через COVID-19, керівники підприємств мають бути на робочому місці у зазначені дати. Інакше - доведеться сплатити штраф.