В субботу, 26 декабря, под окнами жилых домов на Теремках в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы происшествия слышали крики "Аллах Акбар" и звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко.

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Отмечается, что пьяные гуляки - мужчины кавказской внешности - что-то отмечали, и, чтобы сделать праздник ярче, решили открыть стрельбу.

Хулиганы сделали несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. На месте инцидента правоохранители обнаружили три гильзы.

По словам очевидца, из квартиры, где гуляла шумная компания, выбрасывали вниз на улицу "бомбочки", которые могли быть петардами. Также мужчина рассказал, что отчетливо слышал выкрики "Аллах Акбар", после чего из подъезда вышел пьяный парень с "большим ножом в руке", и задул его из газового баллончика.

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