Мистический триллер "Институт" Стивена Кинга стал самой популярной книгой среди российских пользователей Instagram.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на книжный сервис "Литрес" и платформу для аналитики социальных медиа YouScan. Во время исследования было изучено около 10 тыс. упоминаний книжных новинок 2020 года.

Лидером рейтинга стал мистический триллер "Институт" американского писателя Стивена Кинга - фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях. Интересно, что многие из них читали Кинга на языке оригинала.

Сюжет этой книги чем-то похож на историю популярного сериала Netflix "Очень странные дела". Главный герой - Люк Эллис, мальчик-вундеркинд. В свои 12 лет он уже поступил в два престижных университета, а также обладает необычными способностями. Например, стоит ему разозлиться, как предметы в комнате могут сами начать двигаться, а стекло - разбиться.

На втором месте - аудиокнига "45 татуировок личности" Максима Батырева. Третья по популярности - "The One. Единственный" Джона Маррса.

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В рейтинг самых популярных также попала книга "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни". Ее написала мама американского изобретателя, миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска - Мэй Маск. Замыкает первую пятерку исторический детектив Бориса Акунина о приключениях Масахиро Сибата - "Просто Маса".

В первую десятку самых популярных книг на русском языке попали:

бестселлер Майка Омера "Заживо в темноте";

"Сад" Марии Степновой;

"Живые люди" Яны Вагнер;

"Мужские правила" Марка Мэнсона;

"Непобедимое солнце" Виктора Пелевина.

Новое произведение Виктора Пелевина в этом году заняло четвертое место среди самых популярных электронных и аудиокниг в России.

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Согласно исследованию, чаще всего о книгах в Instagram писали в конце марта - перед началом самоизоляции. В период карантина пользователи стали чаще обсуждать и публиковать книги, размещать в своих профилях обложки и делиться подборками книг.

Оказалось, что женщины чаще мужчин читают Мэй Маск, а мужчины - Виктора Пелевина и книгу "Красная таблетка-2. Вся правда об успехе" Андрея Курпатова.

Наибольшее количество позитивных рецензий у "Института", книги Марии Степновой "Сад" и "Мужских правил" Марка Мэнсона. А вот 97% рецензий на книги Мэй Маск и Майка Омера полностью нейтральные.

Напомним, что в Украину запретили ввозить книги из России. Между тем социологи выяснили, что большинство украинцев совершенно не читают книг.