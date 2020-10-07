Какие книги читают украинцы? Но правильнее было бы спросить, "читают ли украинцы вообще"? Исследовательская компания Research & Branding Group выяснила, что большинство украинцев практически не берутся за книги, сообщает Promote Ukraine.

По данным агентства, 43% украинцев читают регулярно. Но большая часть – это 57% – за год не прочитывают ни одной книги. При этом женщины читают больше, чем мужчины – 47% против 38%.

Несмотря на критику молодежи старшим поколением, люди в возрасте 18-30 лет являются самыми любознательными и читают больше всех (51%), а наименее читающим слоем населения страны являются люди предпенсионного и пенсионного возраста с показателем в 39%. Больше всего читающих люди с высшим образованием – 56%.

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На 2020 год читающий украинец прочитывает в среднем 9 книг за год. Это на две книги больше, чем в 2017 году. Причем больше всего читают в центре Украины (10 книг) и на юге страны (9,7 книг).

Research & Branding Group также узнали, как часто граждане Украины читают книги. Выяснилось, что 14% берутся за чтение ежедневно, 27% – несколько раз в неделю, 31% – раз в неделю, 21% – несколько раз в год, а 4% опрошенных вовсе не прочитали ни одной книги за год.

Также компания приводит список самых популярных жанров среди украинцев:

Детективы – 41%

Исторические книги – 36%

Любовные романы – 27%

Наука – 18%

Классика – 16%

Научная фантастика – 15%

Научно-популярная литература – 12%

Поэзия – 9%

Мемуары – 9%

Военные романы – 9%

Сказки – 7%

Триллеры – 7%

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Что касается форматов, то большинство (74%) все еще предпочитает бумажные варианты, нежели электронные (21%). Еще 4% выбирают аудиокниги.

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