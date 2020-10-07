Начало деградации: большинство украинцев не читают книг [ Редактировать ]
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Какие книги читают украинцы? Но правильнее было бы спросить, "читают ли украинцы вообще"? Исследовательская компания Research & Branding Group выяснила, что большинство украинцев практически не берутся за книги, сообщает Promote Ukraine.
По данным агентства, 43% украинцев читают регулярно. Но большая часть – это 57% – за год не прочитывают ни одной книги. При этом женщины читают больше, чем мужчины – 47% против 38%.
Несмотря на критику молодежи старшим поколением, люди в возрасте 18-30 лет являются самыми любознательными и читают больше всех (51%), а наименее читающим слоем населения страны являются люди предпенсионного и пенсионного возраста с показателем в 39%. Больше всего читающих люди с высшим образованием – 56%.
На 2020 год читающий украинец прочитывает в среднем 9 книг за год. Это на две книги больше, чем в 2017 году. Причем больше всего читают в центре Украины (10 книг) и на юге страны (9,7 книг).
Research & Branding Group также узнали, как часто граждане Украины читают книги. Выяснилось, что 14% берутся за чтение ежедневно, 27% – несколько раз в неделю, 31% – раз в неделю, 21% – несколько раз в год, а 4% опрошенных вовсе не прочитали ни одной книги за год.
Также компания приводит список самых популярных жанров среди украинцев:
- Детективы – 41%
- Исторические книги – 36%
- Любовные романы – 27%
- Наука – 18%
- Классика – 16%
- Научная фантастика – 15%
- Научно-популярная литература – 12%
- Поэзия – 9%
- Мемуары – 9%
- Военные романы – 9%
- Сказки – 7%
- Триллеры – 7%
Что касается форматов, то большинство (74%) все еще предпочитает бумажные варианты, нежели электронные (21%). Еще 4% выбирают аудиокниги.
Ранее podrobnosti.ua советовали ТОП-5 книг от украинских авторов. Также редакторы "Подробностей" рекомендовали ТОП-7 книг с захватывающим сюжетом, от которых невозможно оторваться.
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