Каждый из нас хоть раз находился в поиске книги, которую стоило бы прочесть. Мы решили упростить вам поиск и спросили о лучших книгах у людей, через руки которых проходят тысячи произведений.

Самые крупные издательства Украины рассказали нам о последних новинках, и назвали по 3 книги, которые обязательно нужно прочитать детям, подросткам и взрослым в 2019 году.

Сохраняйте себе список:

1. "Книжка, яка нарешті пояснить тобі геть усе про батьків", Франсуаза Буше, Artbooks

2. "LEGO-Harry Potter, Назад у Гоґвордс", Artbooks

3. "Minecraft, Довідник архітектора", Artbooks

4. "Дуже голодна гусениця" Ерік Карл, Читариум

5. "Зоґ і летюча допомога" Джулія Дональдсон, Читариум

6. "Хранитель", Лоїс Лоурі, Читариум

7. "Добрі новини з аральського моря" Ірена Карпа, Книголав

8. "80 хитромудрих запитань про..." Книголав

9. "Казки на ніч для дівчат бунтарок" Франческа Кавалло, Книголав

10. "Один чи скільки?" Школа

11. "Вередливий настрій Іполита Собакевича" Роксана Енджиевская-Врубель, Школа

12. "Замок у хмарах" Керстин Ґір, Школа

13. "Я і Конституція" ВСЛ

14. "Книжка про сміття" ВСЛ

15. "Ларс. LOL" Ібен Акерлі, ВСЛ

16. "Вигнанець і чорна вдова" Андрій Кокотюха, Vivat

17. "Справа Василя Стуса" Vivat

18. "Комашка писала нікому" Григорій Фалькович, Vivat

19. "Програмування для дітей. Створюй анімації за допомогою Скретч" Ранок

20. "Скелет без шафи" Оксана Лущевська, Ранок

21. "Гроші ростуть не на дереві" Ранок

22. "Жінки, що біжать з вовками" Клариса Пінкола Естес, Yakaboo publishing

23. "Як ми пережили комунізм і навіть сміялися", Славенка Дракулич Yakaboo publishing

24. "Нарис історії України" Ярослав Грицак, Yakaboo publishing