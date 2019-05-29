Что почитать: лучшие книги 2019 года [ Редактировать ]
Каждый из нас хоть раз находился в поиске книги, которую стоило бы прочесть. Мы решили упростить вам поиск и спросили о лучших книгах у людей, через руки которых проходят тысячи произведений.
Самые крупные издательства Украины рассказали нам о последних новинках, и назвали по 3 книги, которые обязательно нужно прочитать детям, подросткам и взрослым в 2019 году.
Сохраняйте себе список:
1. "Книжка, яка нарешті пояснить тобі геть усе про батьків", Франсуаза Буше, Artbooks
2. "LEGO-Harry Potter, Назад у Гоґвордс", Artbooks
3. "Minecraft, Довідник архітектора", Artbooks
4. "Дуже голодна гусениця" Ерік Карл, Читариум
5. "Зоґ і летюча допомога" Джулія Дональдсон, Читариум
6. "Хранитель", Лоїс Лоурі, Читариум
7. "Добрі новини з аральського моря" Ірена Карпа, Книголав
8. "80 хитромудрих запитань про..." Книголав
9. "Казки на ніч для дівчат бунтарок" Франческа Кавалло, Книголав
10. "Один чи скільки?" Школа
11. "Вередливий настрій Іполита Собакевича" Роксана Енджиевская-Врубель, Школа
12. "Замок у хмарах" Керстин Ґір, Школа
13. "Я і Конституція" ВСЛ
14. "Книжка про сміття" ВСЛ
15. "Ларс. LOL" Ібен Акерлі, ВСЛ
16. "Вигнанець і чорна вдова" Андрій Кокотюха, Vivat
17. "Справа Василя Стуса" Vivat
18. "Комашка писала нікому" Григорій Фалькович, Vivat
19. "Програмування для дітей. Створюй анімації за допомогою Скретч" Ранок
20. "Скелет без шафи" Оксана Лущевська, Ранок
21. "Гроші ростуть не на дереві" Ранок
22. "Жінки, що біжать з вовками" Клариса Пінкола Естес, Yakaboo publishing
23. "Як ми пережили комунізм і навіть сміялися", Славенка Дракулич Yakaboo publishing
24. "Нарис історії України" Ярослав Грицак, Yakaboo publishing
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