Іракські ювеліри намагаються зберегти унікальну технологію виготовлення золотих прикрас. Колись їхні вироби не мали аналогів на Сході. Чому нині занепадає це шановане ремесло? Розповість Ольга Жидецька.

Ця майстерня у священному іракському місті Наджаф працює ще за дідівською технологією. Саме секретне вміння додавати під час виплавлювання золота розпечене вугілля, робило місцеві вироби з коштовного металу унікальними - з дивовижним червоним відтінком.

Фарис Аль-Джахеші, власник ювелірної крамниці:

Клієнти приїздили з Кувейту, щоб купити ці персні, тому що таких більше ніде в Перській затоці не знайдеш. Вони виготовлені вручну, а це дуже копітка робота.

Однак роки війни та економічна криза позначилися й на такій респектабельній галузі. До всього дешевий імпорт становить значну конкуренцію традиційним технологіям. Та й багато іракців нині віддають перевагу більш демократичному західному дизайну. Ювеліри нарікають: привезти в країну золото для перероблення дорожче, ніж уже готові вироби. Тож змушені переплавляти старі прикраси для роботи. Попри все, щодуху намагаються зберегти первісний стиль.

Саегх Каррар, ювелір:

Ми не маємо достатньо потужностей, щоб закупити нове обладнання. Хто використовує промислові технології, заробляє багато грошей. Їхня продукція досконала. Але ми намагаємося, наскільки це можливо, відповідати найвищому рівню.

Вкладання коштів у золото в Іраку, як і багатьох інших східних державах, вважають надійною інвестицією. Та пандемія разом з падінням цін на нафту болісно позначилася на економіці та добробуті жителів країни. Тож нині, попри стрімке здорожчання коштовного металу на світових ринках, попит на нього не надто зростає. Адже купувати коштовності багатьом родинам просто немає за що.