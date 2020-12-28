Ажіотаж і на українських гірськолижних курортах. Більшість хостелів та готелів у Карпатах повністю заброньовані на святковий період. Велелюдно і на засніжених схилах. Тож місцеві підприємці радіють і сподіваються попри пандемію все ж отримати прибуток цього сезону. Щоправда, багато туристів визнають: приїхали до українських Карпат, бо поїздки за кордон недоступні.

Антон Лужних, турист із Києва:

Чому я тут? Тому що там зачинено. Карантин, все ось - (показує хрест руками). Мабуть, у лютому відкриють, тоді й поїдемо.

Валерія Козицька, туристка із Житомира: