В Україні у боротьбі за електорат лідирують три політичні партії [ Редактировать ]
Боротьба за електорат. В Україні три політичні партії ділять першість у рейтингах. Це "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" та "Євросолідарність".
Такі дані наводить гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. За його словами, "ОПЗЖ" підтримують 20 відсотків респондентів, "Слуг народу" - 18, а "Євросолідарність" - 17. При цьому, за результатами інших опитувань опозиція та Слуги народу мають ще менший розрив.
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