В Україні три політичні партії ділять першість у рейтингах

Боротьба за електорат. В Україні три політичні партії ділять першість у рейтингах. Це "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" та "Євросолідарність".

Такі дані наводить гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. За його словами, "ОПЗЖ" підтримують 20 відсотків респондентів, "Слуг народу" - 18, а "Євросолідарність" - 17. При цьому, за результатами інших опитувань опозиція та Слуги народу мають ще менший розрив.