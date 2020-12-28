Не колгосп, а фабрика мрій! Замість колишніх корівників та овочесховищ зараз тут і середньовічна церква, і елегантні міські вулиці 19 століття, і колоритні одеські дворики. А селяни стали мало не професійними акторами! Це місце, де знімають українські фільми та серіали.

Де воно знаходиться? Знає Богдан Вербицький. Він повернувся з Голлівуду, що під Києвом. Тож у міжнародний день кіно - дивіться його короткий метр.

Фабрика мрій недалеко від Києва!

- У вас тут, кажуть свій голівуд є? - Да, звичайно, є.

Зі своїми декораціями та стилем.

- І хатинки там такі є, і церква. Там багато чого є.

І всі ці "об'єкти" - з історією.

-Це одна з вуличок. Їхні провулочки. Їхні арочки.

Що тут було раніше? Як будували кіношне містечко? І де ви могли його бачити?

***

70 кілометрів від столиці, і 15 до найближчого райцентру - Макарова. Тут усе за класикою - кілька магазинів, школа, невеликий садочок, і головний транспорт - велосипед. Ми у Ніжиловичах. Звичайному селі, на перший погляд!

Гарно там було. Гарно… оййййй. Які там були декорації, які там..

"Там". Так пані Валентина називає місцеву "окрасу" - декорації просто неба. Таке собі "Пирогово" для кіношників.

Валентина, жителька села Ніжиловичі:

І свині, і корови, і корівники, свинарники, комора. Цей великий павільйон то з комори був зроблений.

На місці колишнього колгоспу знімають українські фільми! Такий собі Голлівуд по-українськи. І це кіношне містечко приносить місцевим гроші. І хоча відколи згорів найбільший павільйон, зйомок стало менше, та місцевих беруть "у масовку", а ще...

Валентина, жителька села Ніжиловичі:

І в охрані працюють і даже зараз єсть, працюють. І, скажемо, Оля в нас єсть вона зараз декоратор, з цим щось зв'язане.

Знайомтесь - Ольга. Жінка тут відповідає за все: стежить за декораціями та набирає масовку. Наше знайомство з "Ніжиловицьким Голлівудом" розпочинається з руїн старого колгоспу.

Студенческий строительный отряд "Радист 69". Подібних зруйнованих колгоспів в Україні - тисячі. Та цей у Ніжиловичах - особливий.

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Бо замість зруйнованих ангарів тут будиночки початку 19 століття. А проїзди для вантажівок перевтілили в елегантні вулиці з брущаткою.

А навколо них - будівлі різного стилю та епох. І навіть - з рекламою початку 19 століття.

Це була церква на проєкт «Пока станица спит». Потім у нас була оренда "Film.ua" знімав і зняли купола, тому шо в той період церкви не було. І зробили ось таке. Це був будинок багача. В середині одеській дворик з усіма качелями, з усіма вірьовочками на які одесити вішали свої одьожки.

Усі споруди - немов конструктор. Кожна кіностудія перероблює містечко під свої потреби.

- Упало зданіє, знімали шото військове і цей будиночок впав. Його знімали, як банк, який будують, бачите там лєстніца стоїть. - Тобто, те що завалилось його обіграли потім? - Да да да, потім його обіграли.

При чому роблять це надзвичайно професійно. У фільмах містечко не відрізнити від справжнього. Ось так вуличка виглядає зараз, а так у кіно...

Кожна вуличка має свою атмосферу та фасади, тож знімати тут можна що завгодно. Бо "Архітектурний ансамбль" - дозволяє.

На території в 15 гектарів звели церкву, в'язницю, хутір і навіть класичний палац. Всі ці фасади перед зйомками фарбують - це екстер'єр. Ну а хащі навколо доводять до ладу.

У планах був навіть свій декоративний парк. Він мав бути продовженням цього палацу.

Фонтан привезли. Мав бути парк. Дуже красивий парк, а потім поставили одеський дворик.

Скільки тут будівель, навіть пані Ольга точно сказати не може. Бо "об'єктів" постійно більшає. Остання наймасштабніша робота - хорор "Голем". Усе знімали на цьому імпровізованому хуторі.

Ці зйомки були одні із наймасштабніших, бо було багато масовки.

У нас є жіночка - Ольга Василівна, яка їй не самий цікавий гонорар в масовці. Їй сам процес. Вона любила ці масовки. Їй подобався костюм, їй подобалось відношення, вона спілкувалася з акторами.

До речі, скоро тут знову почнуться зйомки. Бо кіно вже стало таким собі колгоспним хепі-ендом та невід'ємною частиною життя цього невеличкого села.