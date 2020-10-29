Как вернуть нюх: Супрун дала "рецепт" заболевшим коронавирусом [ Редактировать ]
Украинский общественный и государственный деятель Уляна Супрун рассказала, почему пропадает нюх при коронавирусе, и как с этим бороться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Так, в первые дни заражения коронавирусом потеря нюха - это очень распространенный симптом. А вот возвращаться оно может от нескольких дней - до недель, и даже месяцев. у кого-то обоняние может не восстановиться полностью и в течение года. Это очень индивидуально.
Что делать, чтобы восстановить обоняние?
Эфирные масла могут помочь восстановить нюх. Но, обратите внимание, это поможет не восстановить нюх, а только будет тренировать рецепторы.
Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Но научная база остается слабой и неподтвержденной.
Напомним, по состоянию на 29 октября в Украине зафиксировано 370 417 заболевших COVID-19.
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