Украинский общественный и государственный деятель Уляна Супрун рассказала, почему пропадает нюх при коронавирусе, и как с этим бороться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, в первые дни заражения коронавирусом потеря нюха - это очень распространенный симптом. А вот возвращаться оно может от нескольких дней - до недель, и даже месяцев. у кого-то обоняние может не восстановиться полностью и в течение года. Это очень индивидуально.

Что делать, чтобы восстановить обоняние?

Эфирные масла могут помочь восстановить нюх. Но, обратите внимание, это поможет не восстановить нюх, а только будет тренировать рецепторы.

Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Но научная база остается слабой и неподтвержденной.

Напомним, по состоянию на 29 октября в Украине зафиксировано 370 417 заболевших COVID-19.