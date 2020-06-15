Экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун рассказала о идеальном, на ее взгляд, способе инфицирования коронавирусом - курение кальяна. Об этом Супрун написала на своей странице в twitter.

Давно відомо, що куріння кальяну — небезпечна розвага, яка нічим не краща за цигарки. Але в контексті пандемії слід нагадати, що окрім герпесу, туберкульозу, гепатиту А й іншого непотребу через кальян можна ще й захворіти на COVID-19: https://t.co/EWdhPk0RQi pic.twitter.com/exZeuYNPQh — Уляна Супрун (@usuprun) June 13, 2020

Она отметила, что курить кальян в период пандемии COVID-19 крайне опасно. В качестве примера она привела случай в Германии, где зафиксировали вспышку 36 случаев инфицирования, которые связывают именно с курением кальяна в баре.

Одноразовые мундштуки, которые дают в кальянных барах, не более, чем заблуждение безопасности защиты от инфекции. А ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицировать после каждого из гостей бара, курильщики кальяна шерят микробов со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда люди выдыхают кальянный дым в воздух

Супрун отметила, что представители Национального института здоровья в журнале Канадской медицинской ассоциации недавно опубликовали открытое письмо, авторы которого обращают внимание на то, что курение кальянов представляет угрозу непропорционального повышения частоты COVID-19 среди молодежи.

Также, экс-председатель Минздрава заявила ,что ученые назвали кальяны идеальным способом передачи нового вируса. Так как дым кальяна, как и курение обычных или электронных сигарет, делает дыхательные пути более уязвимыми к респираторным инфекциям и ухудшает течение заболевания.

Она также добавила, что на сайте в поддержку Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака рекомендуют полностью запретить использование кальянов во всех общественных заведениях типа кафе, баров, ресторанов без исключений, даже при условии индивидуального использования мундштуков и шлангов. А также активно информировать общественность о высоких рисках инфицирования возбудителем COVID-19 при курении кальянов.

Напомним, ранее Ульяна Супрун попросила у Илона Маска передать аппараты ИВЛ в Украину.

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