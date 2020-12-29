Україна на 16 місці у світі за кількістю випадків COVID-19 [ Редактировать ]
Нині Україна на 16 тому місці в світі за загальною кількістю випадків COVID-19. Від початку епідемії на планеті інфекцію підхопили понад 81 мільйон людей. Близько 58 мільйонів уже здолали хворобу. Майже мільйон і 800 тисяч - померли.
У світових лідерах - США, Індія, Бразилія та Росія. Про суттєвий приріст числа інфікованих повідомляють і європейські країни. Зокрема у Великій Британії напередодні виявили понад 41 тисячу випадків зараження. Це абсолютний рекорд за час пандемії.
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