Європол закликає не купувати вакцину від COVID-19 в інтернеті [ Редактировать ]
У ЄС стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. І одразу з'явилися шахрайські схеми. Європол просить у жодному разі не купувати сироватку в інтернеті й рекомендує державам охороняти препарат під час транспортування. Докладніше - у матеріалі Тетяни Логунової.
"Обережно: фальшиві вакцини!" Європол попереджає: з появою на європейському ринку препарату від коронавірусу, активізувалися і шахраї. В Інтернеті вже можна знайти безліч оголошень про продаж сироватки. І це попри те, що вакцини у Євросоюзі не продають, а централізовано розподіляють між країнами-членами.
Ян Оп Ген Орт, представник Європолу:
Ми виходимо з того, що шахраї активно пропонуватимуть підроблені вакцини, які просто не захистять людину. Це в кращому разі, а в гіршому ще й нашкодять її здоров'ю. Може бути і класичний сценарій афери: ви заплатите, але замовлення так і не отримаєте.
Не виключено, що будуть і спроби викрасти сироватку. Тож представники Європейського поліцейського офісу рекомендують транспортувати препарат під охороною військових чи поліції. І зберігати цінний вантаж на засекречених об'єктах.
А тим часом, у Євросоюзі активно вакцинують населення. Дати одночасний символічний старт кампанії зі щеплення європейцям не вдалося. Угорщина поквапилася і почала раніше за інших, ще в суботу. Більшість країн ЄС приєдналася до неї в неділю. Бельгія вирішила зачекати до понеділка. А Нідерланди взагалі відклали старт вакцинації на початок січня. Бо не встигли підготувати необхідну інфраструктуру.
Перші вакциновані європейці - герої всіх телевізійних репортажів. Вони охоче роздають інтерв'ю, діляться враженнями і жартують. Як-от, приміром, житель Данії Лейф Хайссельберг.
- Що ж, ми вакцинували першу людину в країні. Сподіваюся, щеплення подіє. -А як не подіє, я вас знайду! - Ха! Та я сам до вас прийду через три тижні, робити повторне щеплення.
За кілька тижнів другу дозу сироватки отримає й іспанка Араселі Хідальго. У центрі вакцинації стареньку зустрічали й проводжали оплесками.
- Готово, ви наша перша вакцинована. - Слава Господу!
Люди похилого віку, медики, працівники будинків опіки і навіть політики. Щеплення від коронавірусу вже зробили президенти Греції та Словаччини, а також грецький і чеський прем'єри. Аби власним прикладом переконати громадян не боятися вакцинації.
Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:
Я думаю, що нині кожен грек усміхається за маскою. Адже почалася кампанія вакцинації. Ми зробили щеплення одними з перших, аби продемонструвати всім, що вакцина безпечна й ефективна.
Переконувати і справді необхідно. Згідно із соцопитуваннями, вакцинуватися від COVID-19 готові трохи більше як половина жителів ЄС. Для вироблення ж колективного імунітету зробити щеплення повинні 70-80 відсотків населення.
по теме
У ЄС стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. І одразу з'явилися шахрайські схеми. Європол просить у жодному разі не купувати сироватку в інтернеті й рекомендує державам охороняти препарат під час транспортування
Шахрайство на вакцинах. Європол просить у жодному разі не купувати сироватку в Інтернеті й рекомендує державам охороняти препарат під час транспортування
Куди без довідки про вакцинацію не пускатимуть. Та де без щеплення тобі будуть не раді?
У Ватикані Папа Римський Франциск виступив із промовою, закликавши, серед іншого, справедливо розподіляти по світу вакцину проти коронавірусу
12,5 мільйонів доз до кінця року. Європейський Союз чекає на першу партію вакцини проти COVID-19. А країни-члени готуються почати масштабну імунізацію