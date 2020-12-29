В Венгрии появятся "коронавирусные" электронные паспорта [ Редактировать ]
Центр здравоохранения и электронная база медицинских услуг EESZT Венгрии совместно разработают электронный паспорт COVID-истории граждан.
Документы имеют вид мобильного приложения с паспортом внутри, куда внесут обязательные данные о сделанных тестах на коронавирусную инфекцию, а также даты их проведения. Паспорт позволит людям подтверждать свою пройденную защиту от болезни.
Однажды рано или поздно от коронавируса будут защищены все, а пока приложение позволит пользоваться определенными преференциями тем, кто уже перенес болезнь.
Отмечается, что идентифицировать человека можно будет с помощью номера, введенного в специальный правительственный реестр. Формировать сертификат протекции от коронавируса будут с помощью данных о прививках, тестах и о том, болел ли когда-нибудь владелец паспорта коронавируса.
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Кроме того, в Британии готовятся ввести "ковидные" паспорта. По замыслу чиновников, такой документ позволит гражданам свободно передвигаться по стране, в частности, тем, кто ездит в командировки.
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