Верховная Рада готовится провести паспортную реформу [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины получила предложение принять законопроект, по которому начнет отменять действие паспортов гражданина Украины в виде книжечек.
Решение было принято комитетом по правам человека. В законе предусматривается переход удостоверения личности
Отмечается, что народные депутаты решили рассмотреть другой законопроект, в котором не ограничивается действие документа гражданина Украины.
Ранее мы писали, что Украину внесли в рейтинг "сильных" паспортов. Удостоверение личности гражданина гарантирует безвизовый доступ в 70 стран.
Кроме того, предъявление цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента в банках. Соответствующее нововведение НБУ анонсировал в числе других.
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