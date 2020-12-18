Верховная Рада Украины получила предложение принять законопроект, по которому начнет отменять действие паспортов гражданина Украины в виде книжечек.

Решение было принято комитетом по правам человека. В законе предусматривается переход удостоверения личности

Отмечается, что народные депутаты решили рассмотреть другой законопроект, в котором не ограничивается действие документа гражданина Украины.

Ранее мы писали, что Украину внесли в рейтинг "сильных" паспортов. Удостоверение личности гражданина гарантирует безвизовый доступ в 70 стран.

Кроме того, предъявление цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента в банках. Соответствующее нововведение НБУ анонсировал в числе других.

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