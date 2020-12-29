Какой фрукт снижает давление [ Редактировать ]
Ученые сообщают, что плоды инжира оказывают помощь в профилактике гипертонии. Употребление этого продукта на регулярной основе приводит к снижению давления и укреплению иммунитета, передает newsyou.info.
Инжир относится к растениям с долгой историей культивирования, и на сегодня его можно найти почти по всему миру. Достаточно часто инжир используется в медицинских целях для противодействия кожным недугам и решению проблем с кишечником. Фрукт может оказать положительное влияние на кровяное давление и стабилизировать сердечный ритм.
В 2017 году исследователи провели эксперимент на крысах. Грызунам давали водный метанольный экстракт из инжира. Крысы показали сильное уменьшение уровня артериального давления и корректировку частоты сердцебиения.
Как выяснилось, в инжире имеется большое количество полезных веществ, способствующих нормализации давления. После этого исследователи считают, что фрукт может положительно повлиять и на состояние организма человека, особенно - на состояние гипертоников.
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