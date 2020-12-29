Когда дело доходит до похудения, важно учитывать не только то, что вы кладете на тарелку, но и напитки, которые входят в привычное меню. Сладкие соки и газировки стоит исключить, а им на замену заварить чай. Некоторые его виды и вовсе помогают ускорить процесс расщепления жиров, передает newsyou.info.

Зеленый чай

Одним из наиболее изученных с точки зрения похудения чаев является зеленый. Исследование 2008 года среди людей с ожирением, показало, что те, кто регулярно пил зеленый чай, теряли на 3,5 кг больше. Все дело в катехинах - типе антиоксиданта, который ускоряет метаболизм и помогает быстрее расщеплять жиры.

Кроме того, в зеленом чае содержится кофеин. Согласно исследованию 2011 года, смесь кофеина и катехинов особенно полезна для расщепления жира и сжигания калорий.

Молочный улун

Полифенолы в этом традиционном китайском чае могут ускорить метаболизм. Полифенолы помогают организму использовать накопленный жир для получения энергии.

Исследование с участием китайских женщин с избыточным весом показало, что испытуемые, которые пили четыре чашки молочного улуна в день, теряли дополнительный килограмм веса за шесть недель.

Чай из одуванчиков

Исследование обнаружило, что одуванчик может действовать как ингибитор липазы, уменьшая всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте, что делает его жизнеспособной натуральной альтернативой лекарствам для похудения.

Также было обнаружено, что одуванчик обладает противовоспалительными свойствами, что сказывается на снижении веса.

Ранее мы писали, что чай опасен для печени.