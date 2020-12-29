"Репортери без кордонів" назвали кількість вбитих за рік журналістів [ Редактировать ]
За цей рік у світі вбили 53 журналісти. Найбільше в таких країнах як Мексика, Ірак, Афганістан, Пакистан та Індія про це йдеться, у доповіді організації "Репортери без кордонів".
Зазначається, що вбивства медійників дедалі частіше стаються в саме "мирних" країнах, а не на війні, як то було в попередніх роках.. крім того, близько 400 журналістів наразі сидять за свою професійну діяльність.
Половина з них у в'язницях: Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В'єтнаму та Сирії.
Поліна Адес-Мевель, головний редактор "Репортерів без кордонів":
Це не лише цифри, а тенденція. Цього року 68 відсотків журналістів убили в країнах, де немає воєнних конфліктів. Для порівняння цей показник 2016 року становив 42 відсотки. Це журналісти, які оприлюднювали звіти та розслідування, що викривали уряди деяких країн та картелі. За що й потрапили під приціл.
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