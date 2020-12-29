За цей рік у світі вбили 53 журналісти. Найбільше в таких країнах як Мексика, Ірак, Афганістан, Пакистан та Індія про це йдеться, у доповіді організації "Репортери без кордонів".

Зазначається, що вбивства медійників дедалі частіше стаються в саме "мирних" країнах, а не на війні, як то було в попередніх роках.. крім того, близько 400 журналістів наразі сидять за свою професійну діяльність.

Половина з них у в'язницях: Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В'єтнаму та Сирії.

Поліна Адес-Мевель, головний редактор "Репортерів без кордонів":