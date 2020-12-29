Спецоперацію з порятунку церкви проводять у німецькому містечку Штіге. Унікальну споруду хочуть перемістити з лісу до середмістя. Що будівля робила серед гущі дерев і як планують втілити задум - далі в сюжеті.

Якщо запитати Ганса, чи вірить він у вищі сили, то почуєте у відповідь категоричне "ні". Та чоловік кинув собі виклик - врятувати церкву в німецькому містечку Штіге. Гансові вже вдалося зібрати однодумців. Однією з таких стала вчителька в минулому - Регіна Бірвіш.

Регіна Бірвіш, членкиня комітету з порятунку церкви:

Люди повинні знати про цю церкву. Вона має унікальну архітектуру. Наш обов'язок зберегти пам'ятку 100-літньої давнини. Такі будівлі варті того, щоб про них знали, поважали, а головне - дбали. Ми хочемо зробити її частиною красивого туристичного району.

Дерев'яну церкву зі статуетками драконів на даху звели ще 1905 року. Пам'ятка в скандинавському стилі є однією з трьох збережених з тієї епохи. Проте особливість її в дивному й водночас унікальному розташуванні. Церкву спорудили посеред лісу спеціально для пацієнтів санаторію.

Регіна Бірвіш, членкиня комітету з порятунку церкви:

Коли я вперше побачила цей храм, відразу зрозуміла, що він особливий. Я ціную історію мистецтва, тому твердо вирішила, що таку пам'ятку потрібно доглядати.

Та після закриття санаторію церква залишилась ніби в ізоляції. Тоді як адміністративні будівлі переходили з рук у руки.

Ганс Повалла, член комітету з порятунку церкви:

Санаторій працював до 1990 року. Потім медична страхова компанія хотіла облаштувати тут будинок для літніх людей, але цього так і не сталося. Нині територія разом з будівлею належить інвестиційній компанії з Берліна.

Ганс із однодумцями вирішили перенести церкву в центр міста, щоб урятувати її від вандалів і зберегти історичну цінність. Проєкт транспортування коштуватиме понад мільйон євро. Та справа вже зрушила з місця. Оголосили збір коштів, а влада містечка Штіге продала землю в середмісті за символічне одне євро. За стільки ж - саму споруду віддала компанія з Берліна.

Регіна Бірвіш, членкиня комітету з порятунку церкви:

Потрібно діяти вже, бо якоїсь миті ця церква просто розвалиться. Єдине рішення врятувати будівлю - перемістити її в інше місце. У лісі їй загрожує небезпека.

На новому місці вже розпочалися роботи, невдовзі планують залити фундамент. А навесні церкву повністю розберуть. І в центрі Штіге дошка за дошкою побудують знову.