В феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.

"Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал Степанов.

Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, которое позволяет говорить именно о масштабной вакцинации: "Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз".

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