Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции.

По его словам, помимо поставок в рамках механизма COVAX, украинская сторона уже завершает переговоры с компаниями производителями вакцины и готовится к подписанию договоров.

"Эта работа длится с начала августа… Нам нужно привезти вакцину как можно быстрее. И мы рассчитываем реально, что в феврале бы уже будем в силах поставить вакцину и начать масштабную вакцинацию", - отметил Степанов.

Он уточнил, что речь идет о поставке 150-200 тысяч доз, поскольку в первую очередь нужно вакцинировать медиков, жильцов домов престарелых и около 45 тысяч военнослужащих на Донбассе.

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