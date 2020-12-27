В Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре минус 70 градусов.

Вакцину получили все страны ЕС, сообщает ТАСС. Евросоюз договорился о покупке 200 млн доз с возможностью приобретения еще 100 млн. Население стран ЕС - около 450 млн человек.

Страны ЕС (независимо от численности населения) получили одинаковые первые партии вакцины - по 9 750 доз. Весь объем вакцин, который успели произвести, поделили на все страны сообщества.

В разных странах ставят разные сроки по началу вакцинации. В некоторых государствах - Германии, Венгрии и Словакии - жители смогли сделать первые прививки 26 декабря, в некоторых странах вакцинировать граждан начнут в последние дни декабря или в начале января.

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27 декабря начинается вакцинация во Франции, Австрии, Италии, Испании, Португалии, Греции, Кипре, Мальте, Швеции, Дании, Польше, Чехии, Болгарии, Румынии, Словении, Хорватии, Литве и Эстонии.

28 декабря прививки начнут делать в Бельгии, Люксембурге и Латвии, а 30 декабря - в Ирландии. Нидерланды и Финляндия приняли решение не форсировать начало вакцинации, а запустить процесс уже в штатном режиме в первую неделю 2021 года.

На первом этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тысяч человек из приоритетных групп населения: жители домов престарелых и медперсонал. Широкую добровольную вакцинацию населения страны ЕС не рассчитывают начать раньше апреля 2021 года, когда будет создан достаточный запас вакцин.

Центром производства вакцины Pfizer в Европе является фармацевтический завод в Бельгии в городке Пур под Антверпеном. Отсюда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с вакциной по соседним странам Европы или отправляют транспортными самолетами в дальние страны.

К настоящему моменту Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин. Помимо BioNTech - Pfizer, контракты подписаны с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

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Как сообщали "Подробности", в Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca, а самая дорогая у Moderna.

Напомним, что Минздрав Украины опубликовал план вакцинации от COVID-19.