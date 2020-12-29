В Україні знову збільшується кількість нових захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
Знову вгору: майже сім тисяч. Це свіжа ковідна статистика в Україні. І хоча це більше аніж учора, а у понеділок кількість нових випадків коронавірусу були рекордно низькими - трохи більше чотирьох тисяч.
Але й сьогоднішні цифри доволі оптимістичні. Бо за офіційними даними, одужали більш як 16 тисяч українців! Померли 232 пацієнти. Найбільше заражень - виявили в Києві, Одеській, Полтавській, Львівській та Запорізькій областях.
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