За офіційними даними, одужали більш як 16 тисяч українців

Знову вгору: майже сім тисяч. Це свіжа ковідна статистика в Україні. І хоча це більше аніж учора, а у понеділок кількість нових випадків коронавірусу були рекордно низькими - трохи більше чотирьох тисяч.

Але й сьогоднішні цифри доволі оптимістичні. Бо за офіційними даними, одужали більш як 16 тисяч українців! Померли 232 пацієнти. Найбільше заражень - виявили в Києві, Одеській, Полтавській, Львівській та Запорізькій областях.